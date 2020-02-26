Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

Adana'da otogarda 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogarı'nda 5 gün önce 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, iki grup arasında çıkan kavga nedeniyle yaralı bir kişinin yerde yatması ve bir süre sonda olay yerine elinde pompalı tüfeklerle iki kişinin gelmesi yer aldı.

Şüphelilerin havaya ateş açması sonucu vatandaşların olay yerinden kaçması ve polis ekiplerinin siper alması da kayıtlara yansıdı.

Kameralarca, polis ekiplerinin müdahale etmek istediği şüphelilerin kaçması da görüntülendi.

8 şüpheli tutuklanmıştı

B.İ, (36) Van'a gitmek için bilet aldığı firmanın görevlileriyle kendisinden fazla bagajı için para talep etmeleri nedeniyle tartışmış ve aralarında kavga çıkmıştı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılmış ancak bir süre sonra B.İ'nin yakınları ile otogara gelip firma çalışanlarıyla kavga etmiş, olayda pompalı tüfek ve tabancanın kullanmıştı.

Polis ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan aralarında firma çalışanlarının da bulunduğu 12 şüpheliden 8'i tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.