Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 8 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da otogarda 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 8 zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da otogarda 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogarı'nda 4 gün önce 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, B.İ'nin (36) Van'a gitmek için bilet aldığı firmanın görevlileriyle kendisinden fazla bagajı için para talep etmeleri nedeniyle tartıştığı ve aralarında kavga çıktığı öğrenildi.

Vatandaşların araya girmesiyle tarafların ayrıldığı ancak bir süre sonra B.İ'nin yakınları ile otogara gelip firma çalışanlarıyla kavga ettiği ve bu sırada pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan firma çalışanları H.A, F.A, M.G, Y.K, A.A, N.A, ve H.A. ile karşı taraftan M.İ, Ö.T, E.T, V.İ. ve V.B. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A, N.A, H.A, M.İ, Ö.T, E.T, V.İ. ve V.B. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otogarda iki grup arasında çıkan ve tabanca ile pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada B.İ'nin de arasında olduğu 3 kişi yaralanmıştı. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına almıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:38 Kaynak: AA
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