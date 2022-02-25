3 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı 4'üncü girişiminde yakalandı - Son Dakika
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3 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı 4'üncü girişiminde yakalandı

25.02.2022 10:06

Adana'da iş bulma vaadiyle görüştüğü yabancı uyruklu 3 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli, son girişiminde yakalandı.

Adana'da iş bulma vaadiyle görüştüğü yabancı uyruklu 3 kişiyi dolandırdığı iddia edilen şüpheli, son girişiminde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada tanışıp iş bulma vaadiyle görüştüğü Cezayirli S.A'nın 1000 lirasını, Suriyeli İ.S'nin cep telefonunu ve M.K'nin de dizüstü bilgisayarını alıp "Tekrar döneceğim" yalanıyla mağdurların yanlarından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla şüphelinin Suriye uyruklu Abdulhalil İ. (25) olduğunu tespit etti.

Polis, peşine düştüğü zanlıyı, Suriyeli A.S'nin de 1000 lirasını benzer yöntemle almaya çalışırken merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde mağdurla buluşması sırasında yakaladı.

3 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı 4'üncü girişiminde yakalandı
3 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı 4'üncü girişiminde yakalandı
3 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı 4'üncü girişiminde yakalandı
3 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı 4'üncü girişiminde yakalandı
3 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı 4'üncü girişiminde yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Suriyeli, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 3 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı 4'üncü girişiminde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 kişiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı 4'üncü girişiminde yakalandı - Son Dakika
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