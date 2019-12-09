Son Dakika Haberleri: Adana'da 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da düzenlenen operasyonda, 3 litre kaçak viski aroması ile piyasa değeri 150 bin lira olan içki yapımında kullanılan ürün ele geçirildi.

Adana'da 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi, System.String[]

Adana'da düzenlenen operasyonda, 3 litre kaçak viski aroması ile piyasa değeri 150 bin lira olan içki yapımında kullanılan ürün ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. İş yerine yapılan baskında 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi. Polis içkinin yanı sıra içki yapımında kullanılan piyasa değeri 150 bin liralık ürün de ele geçirdi.


Zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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