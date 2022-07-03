Adana'da 3 milyon 432 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 3 milyon 432 bin makaron ele geçirildi

03.07.2022 09:52
Adana'da 3 milyon 432 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 3 milyon 432 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 3 milyon 432 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri bazı araç ve adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Araç ve adreslerde 202 bini tütün doldurulmuş 3 milyon 432 bin makaron, 7 bin 680 paket sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, 28 kilogram nargile tütünü ve 3 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Polis, 9 zanlıyı gözaltına aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 3 milyon 432 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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