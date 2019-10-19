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Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 3 torbacı tutuklandı

Adana'da 3 torbacı tutuklandı

14 dakika önce

Adana'da 3 torbacı tutuklandıADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Adana'da 3 torbacı tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen ve sokakta uyuşturucu satan kişilerin Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Barbaros ile Sarıçam ilçesindeki Kemalpaşa Mahallelerinde satış yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 141 gram eroin, 7,13 gram bonzai ve 2,37 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler Fayık B. (20), Ümit Y. ve Eren U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

Adana'da 3 torbacı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:28 Kaynak: İHA
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