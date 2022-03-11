Adana'da 3 yaşındaki çocuğun uyanması ailesini yangından kurtardı - Son Dakika
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Adana'da 3 yaşındaki çocuğun uyanması ailesini yangından kurtardı

11.03.2022 11:56
Adana'da 3 yaşındaki çocuğun uyanması ailesini yangından kurtardı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evlerinde yangın çıkan 5 kişilik aile, 3 yaşındaki çocuğun annesini uyandırmasıyla kurtuldu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evlerinde yangın çıkan 5 kişilik aile, 3 yaşındaki çocuğun annesini uyandırmasıyla kurtuldu.

Başak Mahallesi'nde 3 çocuk sahibi Hacira (32) ve Osman Biçen (31) çiftinin yaşadığı müstakil evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

3 yaşındaki oğulları Ali'nin annesini uyandırmasıyla yangını fark eden aile, evden çıkarak komşularından yardım istedi.

Evin tüm odalarını saran yangın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacira Biçen, gazetecilere, eşi ve 3 çocuğuyla aynı odada uyuduklarını, sabah oğlu Ali'nin uyandırmasıyla evin yandığını fark ettiklerini söyledi.

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştıklarını belirten Biçen, yoğun duman nedeniyle zehirlenme tehlikesi geçirdiklerini ifade etti.

Biçen, evindeki tüm eşyaların yangında kullanılamaz hale geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oğlum sabah yanıma gelip beni uyandırdığında korkmuş gibiydi ve hiç konuşmadı. Oğlum, yeni konuşmaya başlayan bir çocuk. Daha önce kayınbabamın aracı yanmıştı, o zaman da korkmuş bir köşeye çekilmiş ve hiç konuşmamıştı. Bu sırada eşim de uyandı. Önce gürültü, ardından da duman kokusu almaya başladık. Kapıyı açtığımda evimin yandığını fark ettim. Çocuklarımızı da alıp dışarıya çıktık. Yaşadığım panikle itfaiye ve ambulansı dahi telefonla arayamadım. Yangında bir eşyamı kurtarabilmek için tekrar içeriye girmek istedim ama o da olmadı."

Evlerinin yanması nedeniyle üzüldüklerini anlatan Biçen, "Çok şükür çocuklarımıza bir şey olmadı. Bu yangından sağ salim kurtulmamız gerçekten bir mucize çünkü eşim ve çocuklarımla uyuduğumuz oda hariç diğer tüm odaları alevler sarmıştı. Çok şükür kurtulduk." ifadelerini kullandı.

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İtfaiye, Yangın, Çocuk, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 3 yaşındaki çocuğun uyanması ailesini yangından kurtardı - Son Dakika


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