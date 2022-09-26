Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı - Son Dakika
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Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı

26.09.2022 13:56

Adana'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, 3 yaşındaki kızını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Anne ve kızın cenazesi gözyaşları eşliğinde defmedildi.

Adana'da psikolojik sorunlar yaşayan ve eşi Mustafa'dan boşanan 23 yaşındaki Eylül Yıldırım, dün akşam saatlerinde 3 yaşındaki kızı Hiranur ile birlikte ormanlık alana gitti.

ÖNCE KIZINI ÖLDÜRDÜ SONRA İNTİHAR ETTİ

Burada Eylül Yıldırım, eski eşinin tabancasıyla önce kızını öldürdü, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Çevredekilerin silah sesini duyması üzerine olay yerine gelen ekipler anne ve kızın otomobil içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Anne ve kızın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan ailesi ve arkadaşları, morga gelerek gözyaşı döktü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen anne ve kızın cenazesi, gözyaşları arasında İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi. Yıldırım'ın eski eşi Mustafa'nın da gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Eylül, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı - Son Dakika
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