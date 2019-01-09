Adana'da 3 Yıl Sonra Kar Yağdı

Ülke genelinde kar nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, Adana'nın kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı.

Ülke genelinde kar nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, Adana'nın kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı.



Saat 03.30 sıralarında başlayan kar yağışı sadece bir kaç dakika sürdü. Merkez Çukurova ilçesinde daha etkili olan kar, yağdıktan kısa süre sonra eridi. Kar yağışı gören bazı vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu anı kayda alıp, sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ise otomobilin üzerine yağan kardan, minik bir kardan adam yapıldığı görüldü. Gece olması nedeniyle çoğu Adanalı, kar yağışına tanıklık edemedi.

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