Son Dakika Haberleri: Adana'da 3 Yıl Sonra Kar Yağdı -2

Adana'da 3 Yıl Sonra Kar Yağdı -2

2 saat önce

Ülke genelinde kar nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, Adana'nın kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı.

Adana'da 3 Yıl Sonra Kar Yağdı -2, System.String[]
Ülke genelinde kar nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, Adana'nın kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. 

Saat 03.30 sıralarında başlayan kar yağışı sadece bir kaç dakika sürdü. Merkez Çukurova ilçesinde daha etkili olan kar, yağdıktan kısa süre sonra eridi. Kar yağışı gören bazı vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu anı kayda alıp, sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ise otomobilin üzerine yağan kardan, minik bir kardan adam yapıldığı görüldü. Gece olması nedeniyle çoğu Adanalı, kar yağışına tanıklık edemedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:27 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Sadık: Dünyaya Gözümü Fenerbahçeli Açtım Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı 4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Yağan Karı İzleyen Vatandaş: Bu Beyaz Yağmur mu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 13:33:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 3 Yıl Sonra Kar Yağdı -2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]