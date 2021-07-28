Adana'da 3 YKS birinciliği - Son Dakika

ADANA'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı, hem TYT'de hem de AYT sayısalda Türkiye birincisi oldu. AYT sözel Türkiye birincisinin de çıktığı kentte 1 öğrenci de AYT sayısal Türkiye ikincisi oldu.

Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, YKS sonuçlarına göre Adana'da elde edilen derecelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. YKS sonuçlarına göre, Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı, hem TYT Türkiye birincisi hem de AYT sayısal alanında Türkiye birincisi oldu. Adana Final Okulları öğrencisi Hasan Mert, AYT sözel Türkiye birincisi olurken, Adana Fen Lisesi öğrencisi Hatice Nur Gürbüz ise AYT sayısal Türkiye ikincisi oldu.