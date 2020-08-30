Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

- Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı
ADANA - Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kurumlar Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu.
Yeni tip korona virüs nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı önüne kurumların çelenk koymasıyla sınırlı kaldı. Bu kapsamda Adana Valiliği, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Atatürk Parkındaki Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu. Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Adana Valisi Süleyman Elban, bayramı kutlamaya gelen az sayıda vatandaşın yanına giderek onlarla bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:37 - Kaynak: İHA
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