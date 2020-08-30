Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı

- Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kurumlar Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu.

- Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ADANA - Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kurumlar Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu. Yeni tip korona virüs nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı önüne kurumların çelenk koymasıyla sınırlı kaldı. Bu kapsamda Adana Valiliği, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi Atatürk Parkındaki Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu. Ardından şehitler için bir dakika saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Adana Valisi Süleyman Elban, bayramı kutlamaya gelen az sayıda vatandaşın yanına giderek onlarla bayramlaştı.

Son Dakika

Leipzig, Trabzonsporlu Sörloth için bir kez daha harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur

La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Tabi bu teknolojiye yakışmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum

G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü

Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi

TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi

Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti

İki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor

Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu