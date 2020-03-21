Adana'da 30 bin liralık kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 30 bin liralık kaçak sigara ve tütün operasyonu - Son Dakika

Adana'da 30 bin liralık kaçak sigara ve tütün operasyonu

6 saat önce

Adana'da piyasa değeri 30 bin lira olan kaçak filtre, tek dal sigara, kıyılmış tütün ele geçirdi.

Adana'da 30 bin liralık kaçak sigara ve tütün operasyonu, System.String[]

Adana'da piyasa değeri 30 bin lira olan kaçak filtre, tek dal sigara, kıyılmış tütün ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde iki ayrı adreste kaçak ürün satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polisin adreslere eş zamanlı yaptığı baskında piyasa değeri 30 bin lira olan, 161 bin 400 dökme içi boş filtre, 3 bin tek dal doldurulmuş sigara, 60 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bağlantısı olduğu öne sürülen O.E.A ve M.E.Ş.'yi gözaltına aldı.


Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:05 Kaynak: İHA

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