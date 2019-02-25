Son Dakika Haberleri: Adana'da 30 Silah Ele Geçirildi

Adana'da 30 Silah Ele Geçirildi

29 dakika önce

Adana'da yapılan asayiş uygulamalarında 12 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek ve 5 tabanca ele geçirilirken, 144 aranan şahıs yakalandı.

Adana'da 30 Silah Ele Geçirildi, System.String[]
Adana'da yapılan asayiş uygulamalarında 12 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek ve 5 tabanca ele geçirilirken, 144 aranan şahıs yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde görev yapan yunus ekipleri, kentte genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla şok uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 12 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 58 gram esrar, 4,25 gram skunk maddesi, 220 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 adet kesici ve delici alet ile bin 44 fişek ele geçirildi. Ekipler, 27 ile 14 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2'si cezaevi firarisi 144 aranan şahsın yanı sıra 22 yoklama kaçağını yakaladı. Öte yandan, yapılan trafik kontrollerinde 158 araca 53 bin TL para cezası uygulanırken, 18 araç trafikten men edildi.

(Fatih Keçe/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

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