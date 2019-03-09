Adana'da 300 Polisle Operasyon; Aranan 61 Kişi Yakalandı

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HDP'nin İl Binasına Operasyon Düzenlendi! Çok Sayıda Gözaltı Var

Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi