Adana'da 300 Polisle Operasyon; Aranan 61 Kişi Yakalandı

ADANA'da kent merkezinde 300 polis ile yapılan operasyonlarda farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 61 kişi yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

ADANA'da kent merkezinde 300 polis ile yapılan operasyonlarda farklı suçlardan kesinleşmiş cezası bulunan 61 kişi yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, terör ve narkotik suçlarla mücadele ekipleri, kent merkezinde ev baskınları ve uygulamalar yaptı. Daha önce belirlenen adreslere baskınlar düzenleyen ekipler, ara sokaklarda ise şüpheli gördüğü kişiler üzerinde GBT sorgusu yaptı. Belirli istikametlerdeki yollarda sabit uygulama yapan ekipler ise, şüpheli görülen araçları tek tek durdurarak arama yaptı. Araçlarda bulunan sürücü ve yolculara da üst araması yapıldı.



61 KİŞİ YAKALANDI



Farklı suçlardan kesilmiş cezası bulunan 61 kişinin yakalandığı uygulamalarda, bir kilo 63 gram esrar, 0,93 gram eroin, 305 uyuşturucu hap, 541 gümrük kaçağı sigara, 400 litre sahte içki, 3'ü kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.



Çalıntı 2 motosiklet ve ülkede kalış süresini ihlal ettiği tespit edilen yabancı plakalı bir otomobilin ele geçirildiği uygulamada, 45 araca 11 bin 899 lira para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi. - Adana

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