Adana'da 300 polisle sahte içki denetimi - Son Dakika
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Adana'da 300 polisle sahte içki denetimi

6 saat önce

Adana'da 300 polisle sahte içki denetimiAdana'da, 300 polis, yeni yıl öncesi içki satışının yapıldığı restorant ve barlarda denetim yaptı.

Adana'da 300 polisle sahte içki denetimi

Adana'da, 300 polis, yeni yıl öncesi içki satışının yapıldığı restorant ve barlarda denetim yaptı. Ekipler, özel olarak tasarlanan cihazla, şüpheli gördüğü ürünlerin barkot ve kare kodlarını okutarak inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakcılık ve Organize ekipleri, yeni yıl öncesi kent genelinde içki satışı yapan restoran ve barları denetledi. Ekipler, kayıt dışı ve sahte ürünler için özel olarak tasarlanan cihazla şüpheli gördükleri içki ve sigaraların üzerlerindeki barkot ve kare kodları okuttu. Yapılan işlemin ardından cihaz, ürünün menşeini göstererek sahte olup olmadığını digital ekranda gösterdi. 300 polisin eş zamanlı olarak yaptığı uygulamada, işyerleri tek tek incelendi.

ELE GEÇİRİLENLER

90 ayrı adres ve seyyar tezgahlar üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 286 cinsel uyarıcı hap, 3 bin 220 paket gümrük kaçağı sigara, bin 700 doldurulmuş makaron, 36 elektronik sigara, 424 elektronik sigara kiti, 240 şişe sahte içki, 34 adet 50 gramlık pipo tütünü ele geçirildi. Denetimler sırasında 4 şüpheli gözaltına alınırken, ruhsatı olmayan 6 ayrı iş yeri için Vergi Dairesi görevlilerince idari işlemler uygulanacağı bildirildi. Denetimlerin ay sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

Adana'da 300 polisle sahte içki denetimi

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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