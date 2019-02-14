Son Dakika Haberleri: Adana'da 31 Bin Öğrenci Sportif Yetenek Taramasından Geçti

Adana'da 31 Bin Öğrenci Sportif Yetenek Taramasından Geçti

21 dakika önce

Adana'da yetenekli çocukları tespit etmek için kurulan özel tarama merkezlerinde ilkokul 3'üncü sınıftan 31 bin çocuk çeşitli testlere tabi tutuldu.

Adana'da 31 Bin Öğrenci Sportif Yetenek Taramasından Geçti, System.String[]
Adana'da yetenekli çocukları tespit etmek için kurulan özel tarama merkezlerinde ilkokul 3'üncü sınıftan 31 bin çocuk çeşitli testlere tabi tutuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Adana'da çalışmalar tamamlandı.

Adana'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ve Adana Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, il merkezi ve ilçelerde ilkokul 3'üncü sınıfta okuyan öğrenciler oluşturulan özel tarama merkezlerinde çeşitli testlere tabi tutuldu. 20 metre sürat koşusu, el kavrama kuvveti, çeviklik testi, geriye sağlık topu atma, dikey sıçrama, esneklik, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, antropometrik ölçüm ve performans test protokollerinin uygulandığı tarama testlerinde geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana 31 bin öğrenciye ulaşıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, projeyle Türk sporunun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirterek, "Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuklarımıza sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:30 Kaynak: İHA

Adana, Spor
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