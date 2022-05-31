Adana'da "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" etkinliği düzenlendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Başhekim Süleyman Çetinkünar, etkinlikte yaptığı konuşmada, tütün ve tütün ürünlerinin sağlığa olan zararlarını her alanda anlatarak toplumu bilinçlendirmenin vazifeleri olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara, tütün ürünlerine bağımlılıkla mücadele ve ilgili polikliniklerin çalışma işleyişi konularında bilgiler verildi.

Etkinliğe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Aygül Yeni ve hastane personeli katıldı.