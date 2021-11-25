31 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 20 suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması, hırsızlık ve yankesicilik gibi 20 suçtan 31 hapis cezasıyla aranan İ.G'nin Barbaros Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Hükümlü, adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İ.G. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.