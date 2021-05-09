ADANA'DA 32 GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASINA 7 MİLYON 900 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

ADANA'DA 32 GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASINA 7 MİLYON 900 BİN LİRA CEZA

09.05.2021 12:14

ADANA'da bazı geri dönüşüm firmalarının ithal ettiği ya da topladığı atıkları kentin çeşitli bölgelerine dökmesi ve bazı noktalarda çöp yığınlarının oluştuğunun görülmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentteki tüm geri dönüşüm firmalarında denetim başlattı.

ADANA'da bazı geri dönüşüm firmalarının ithal ettiği ya da topladığı atıkları kentin çeşitli bölgelerine dökmesi ve bazı noktalarda çöp yığınlarının oluştuğunun görülmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentteki tüm geri dönüşüm firmalarında denetim başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu mevzuata uymayan 32 işletmeye toplamda 7 milyon 900 bin lira idari para cezası uygulanırken, 29 işletmenin de faaliyetleri durduruldu. Ayrıca kentin belli noktalarına dökülen yaklaşık 181 ton atık temizlendi, atıkları döktüğü tespit edilen kişilere 466 bin lira idari para cezası uygulandı.

Adana'daki birçok geri dönüşüm firması 2018 yılından beri Avrupa'dan çöp ithal ediyor. Aynı zamanda yurt içinden de atık toplayan bu firmaların bazıları atıkları geri dönüştürmek yerine maliyetten kaçmak için kentin tenha bölgelerine söz konusu atıkları dökerek yakmaya çalışıyor. Kent halkı oluşan kötü görüntü ve çevre kirliliği nedeniyle tepki gösterirken Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) konuyla ilgili haberlerinden sonra yol kenarlarında biriken çöp yığınları gözler önüne serildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çıkan haberlerin ardından Adana'da bu tür firmalara yönelik denetimler başlattı. Kente sevk edilen çevre denetim ekipleri toplamda 139 geri dönüşüm işletmesinde denetim çalışması yaptı.

İki haftalık çalışma sonucu söz konusu firmaların sıkı bir denetimden geçirildiğini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, çalışmaların iki haftayla sınırlı kalmayıp devam edeceğini belirtti.

'29 FİRMANIN FAALİYETLERİ DURDURULDU'

Denetimi yapılan 139 geri dönüşüm firmasından 29'unun geçici faaliyet ve çevre izin-lisans belgelerinin bulunmadığını tespit ettiklerini belirten Akgün, söz konusu firmaların faaliyetlerinin durdurulduğunu ve idari para cezası uygulandığını söyledi. Gerekli belgeleri olan firmaların ise atıklarını mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bertaraf edip etmediğine ilişkin kontrollerin devam ettiğini vurgulayan Akgün, 'Bu incelemelerde de çevre mevzuatına aykırılık tespit edersek işletmeler hakkında gerekli idari para cezasını uygulayacağız. Toplam 32 işletme hakkında yaklaşık 7 milyon 900 bin lira para cezası uyguladık' dedi.

ÇEVREYE DÖKÜLEN 181 TON ATIK TOPLATILDI

Mevzuat denetimlerinin yanı sıra kentin belli bölgelerine atık döktüğü tespit edilen kişilerin tespit edildiğini ve bu kişilere toplamda 466 bin lira idari para cezası uygulandığını belirten Akgün, 'Aynı zamanda bu kişilerin eylemlerinin, Türk Ceza Kanunu'nun 'çevreyi kasten kirletmek' başlıklı 181'inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi için de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Öte yandan muhtelif bölgelere dökülen atıkların kaldırılması konusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz hafta boyunca yaklaşık 181 ton malzemeyi Adana'nın muhtelif bölgelerinden kaldırarak tehlikeli atık geri kazanımı lisansı olan bertaraf firmalarına gönderdik. Konuyla ilgili çalışmalarımızı hassasiyet ve kararlılıkla sürdüreceğiz' diye konuştu.

ADANA'DA 32 GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASINA 7 MİLYON 900 BİN LİRA CEZA
ADANA'DA 32 GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASINA 7 MİLYON 900 BİN LİRA CEZA
ADANA'DA 32 GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASINA 7 MİLYON 900 BİN LİRA CEZA
ADANA'DA 32 GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASINA 7 MİLYON 900 BİN LİRA CEZA
ADANA'DA 32 GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASINA 7 MİLYON 900 BİN LİRA CEZA
ADANA'DA 32 GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASINA 7 MİLYON 900 BİN LİRA CEZA
ADANA'DA 32 GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASINA 7 MİLYON 900 BİN LİRA CEZA

geri dönüşüm, Para Cezası, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA 32 GERİ DÖNÜŞÜM FİRMASINA 7 MİLYON 900 BİN LİRA CEZA - Son Dakika


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