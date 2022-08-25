Adana'da engelli sporcunun bisikletini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Adana'da engelli sporcunun bisikletini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

25.08.2022 10:16

Adana'da 32 yaşındaki engelli sporcunun bisikletini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da 32 yaşındaki engelli sporcunun bisikletini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkez Seyhan ilçesinde, engelli sporcu Ahmet Dönmez'in bisikletinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kaydını incelemeye aldı.

Hırsızlığı Ö.Ö'nün (29) gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Engelli sporcu Ahmet Dönmez'in bisikletinin 21 Ağustos'ta çalınması üzerine, polis ekipleri yaptığı çalışmayla bisikleti bulmuş ve dün sahibine teslim etmişti. 4 Eylül'de İzmir'de yapılacak Granfondo Bisiklet Yarışı'na hazırlanan Ahmet Dönmez'e bir hayırsever de yeni bisiklet hediye etmişti.

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Kaynak: AA

Ahmet Dönmez, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da engelli sporcunun bisikletini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da engelli sporcunun bisikletini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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