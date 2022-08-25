Engelli sporcu Ahmet Dönmez'in bisikletinin 21 Ağustos'ta çalınması üzerine, polis ekipleri yaptığı çalışmayla bisikleti bulmuş ve dün sahibine teslim etmişti. 4 Eylül 'de İzmir 'de yapılacak Granfondo Bisiklet Yarışı 'na hazırlanan Ahmet Dönmez'e bir hayırsever de yeni bisiklet hediye etmişti.

Kaynak: AA

Ahmet Dönmez, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da engelli sporcunun bisikletini çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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