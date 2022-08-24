Bu sırada çalışma başlatan polis de çalınan bisikleti bularak Dönmez'e teslim etti.

Kaynak: AA

Ahmet Dönmez, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da engelli sporcunun çalınan bisikleti bulundu - Son Dakika

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