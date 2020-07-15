Adana'da 320 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 320 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
ADANA'da polis tarafından durdurulup, arama yapılan hafif ticari araçta piyasa değeri 80 bin lira olan 320 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
ADANA'da polis tarafından durdurulup, arama yapılan hafif ticari araçta piyasa değeri 80 bin lira olan 320 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu çıkışında önlem aldı. Yapılan kontroller sırasında şüphelenilip, durdurulan bir hafif ticari araçta arama yapıldı. Aramada piyasa değeri 80 bin lira olan 320 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Aracın adı açıklanmayan sürücüsü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:49 Kaynak: DHA
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