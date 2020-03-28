Adana'da 33 bin sahte el dezenfektanı ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da sahte dezenfektan ve kişisel bakım ürünleri ele geçirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenlendi.

Ekiplerin depoda ve deponun çatısında yaptığı aramalarda sahte olduğu belirlenen 33 bin 28 el dezenfektanı, 9 bin 972 şampuan, 192 kolonya, 1101 saç kremi ile 71 bin 850 etiket ve çok sayıda boş kutu ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.