Adana'da 35 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
1 saat önce
ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:38 Kaynak: DHA
ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarıçam
ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki depoda kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese giden polisler, izleme yaptığı sırada akaryakıt yüklü tankerin depoya geldiğini gördü. Depoya giren polis, tankerlerden 35 bin 500 litre akaryakıt aktarımının yapıldığı saptadı. Depoda bulunan Z.Ç., B.A. ve M.A. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Adana
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