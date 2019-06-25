Son Dakika Haberleri: Adana'da 35 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da 35 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

1 saat önce

ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da 35 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]
ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 35 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki depoda kaçak akaryakıt aktarımı yapıldığı ihbarını aldı. Adrese giden polisler, izleme yaptığı sırada akaryakıt yüklü tankerin depoya geldiğini gördü. Depoya giren polis, tankerlerden 35 bin 500 litre akaryakıt aktarımının yapıldığı saptadı. Depoda bulunan Z.Ç., B.A. ve M.A. gözaltına alındı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:38 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Güncel
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