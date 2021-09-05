Üye Girişi
Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi

05.09.2021 09:45

Adana'da düzenlenen operasyonda 356 kaçak cep telefonu, bin 226 kaçak kulaklık, 2 bin 295 kaça şarj aleti ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 356 kaçak cep telefonu, bin 226 kaçak kulaklık, 2 bin 295 kaça şarj aleti ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramada gümrük kaçağı 356 cep telefonu, bin 226 kablosuz kulaklık, 2 bin 295 şarj aleti ele geçirildi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. - ADANA

Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kaçakçılık, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın çıktı! Ekipler alevlere müdahale ediyor 10:10 Son dakika: İstanbul'da kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın çıktı! Ekipler alevlere müdahale ediyor Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak 09:49 Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! 09:43 Kılıçdaroğlu'ndan, gençlere 6 vaat! "Size güzel haberler vereceğim" diye söze başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! 09:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak Hande Yener dediğini yaptı! 09:22 Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı 00:34 "Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı 19:18 Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı 16:47 Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı

Son Dakika Haberleri
10:19 Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin tedbirleri
10:09 Son dakika: İstanbul'da kauçuk üretimi yapan fabrikada yangın çıktı! Ekipler alevlere müdahale ediyor
10:08 Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu
09:49 Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak
09:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı çıkıyor! "Daha adil bir dünya mümkün" adlı kitap 6 Eylül'de yayımlanacak
09:29 Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yakayı ele verdi! Yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelmiş
09:26 Taliban, protesto gösterisi düzenleyen Kabil'li kadınlara şiddet uyguladı
09:21 Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı
09:17 İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor
09:14 İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin tedbirleri Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin tedbirleri         
10:19
Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu Yeniden imaj değiştiren Songül Karlı, kuaförünün iltifatıyla aşka geldi öpücükler havada uçuştu         
10:08
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler         
09:45
Moskova-Antalya seferinde maske takmayı reddeden yolcu, polis tarafından uçaktan indirilip tutuklandı Moskova-Antalya seferinde maske takmayı reddeden yolcu, polis tarafından uçaktan indirilip tutuklandı         
09:40
Taliban, protesto gösterisi düzenleyen Kabil'li kadınlara şiddet uyguladı Taliban, protesto gösterisi düzenleyen Kabil'li kadınlara şiddet uyguladı         
09:26
İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor         
09:18
1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi         
22:26
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü         
15:59
Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi         
15:55
Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 10:34:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 356 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement