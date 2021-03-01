Adana'da 36 bin 150 lira sahte para ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve sürücünün üzerinde 36 bin 150 lira sahte para ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Uygulamada polis bir otomobilden şüphelendi. Polis şüphe üzerine durduğu otomobilde arama yaptı. Aramada araç sürücüsünün üzerinde 375 adet 50 lira ve araçta 174 adet 100 lira olmak üzere toplamda 36 bin 150 lira sahte para ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı. - ADANA