Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da ele geçirilen 363 sahte plakayla ilgili yakalanan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi, System.String[]

Adana'da ele geçirilen 363 sahte plakayla ilgili yakalanan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir grubun sahte plaka satışı yaptığını tespit etti.

Ekip, merkez Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramada 363 sahte plaka ele geçirdi.

Ankara'da hazırlanarak Adana'ya kargoyla getirildiği tespit edilen plakalarla ilgili iş yeri sahibi H.M.S. ve yeğeni T.S. ile H.Ş. ve H.İ.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı, 15 Mart'a kadar yurda dönecek 21 bin umreciyi karantina konusunda uyardı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
16:48 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini arttırdı
16:47 İstanbul'da mangal denetimi başladı
16:47 Osmancıklı kadınlar oyuncak örüyor
16:47 İZMİR Evlat nöbeti tutan baba Dünya koronavirüsle, biz PKK virüsüyle mücadele ediyoruz
16:47 Konya-Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:50:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]