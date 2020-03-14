Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da ele geçirilen 363 sahte plakayla ilgili yakalanan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da ele geçirilen 363 sahte plakayla ilgili yakalanan 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir grubun sahte plaka satışı yaptığını tespit etti.

Ekip, merkez Seyhan ilçesi Kızılay Caddesi'ndeki bir iş yerinde yaptığı aramada 363 sahte plaka ele geçirdi.

Ankara'da hazırlanarak Adana'ya kargoyla getirildiği tespit edilen plakalarla ilgili iş yeri sahibi H.M.S. ve yeğeni T.S. ile H.Ş. ve H.İ.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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