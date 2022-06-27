Adana'da 38 kişi PKK operasyonu kapsamında gözaltına alındı! Aralarında HDP'li yöneticiler ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı da var

PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

ARALARINDA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA VAR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/TDÖ (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Çukurova bölge yapılanmasını deşifre etmek için çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında HDP İl Eş Başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk'un da bulunduğu 38 şüpheli tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu kişilerin örgütsel faaliyette bulunduğu öne sürüldü. Harekete geçen TEM ekipleri, sabah saatlerinde çok sayıda adrese baskın yaptı. Kapıların koçbaşlarla kırıldığı operasyonda aralarında Karakış, Kaya ve Buyruk'un da olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Bu sırada Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk, gazetecilere neden gözaltına alındığını bilmediğini söyledi.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Yapılan teknik takipli çalışma sonucunda örgütsel faaliyetleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Seyhan Belediyesi'nde de arama yapıldı.