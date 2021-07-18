Adana'da 387 projeden 65'i tamamlandı

Adana'da 2021 yılı 2. dönemi itibariyle uygulanan 387 projeden 65'inin tamamlandığı, 218 projenin devam ettiği bildirildi.

2021 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Zafer Öz, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

Kurumların yatırım ve koordinasyon raporlarının değerlendirilmesinin yanı sıra koordinasyon gerektiren hususların da tüm ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda konuşan Vali Elban, 2021 yılı 2. dönemi itibarıyla Adana'da kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca 387 projenin uygulandığını kaydederek "65 projemiz tamamlandı. 218 projemiz ise devam ediyor" dedi. 55 projenin ihale aşamasında olduğunu, 43 projenin ise etüt çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Elban, projelerin toplam tutarının 12 milyar 194 milyon lira olduğunu ve bu projelerden çalışması başlayanlar için toplam 3 milyar 643 milyon lira harcandığını sözlerine ekledi.

Konuşmasını kurumların 2021 yılı yatırımlarının ve projelerinin netleştiğini ve ödenek durumlarının büyük ölçüde belirginleştiğini ifade ederek sürdüren Vali Elban, "Toplantımızda, kurumlarımızın bu yıl içinde başlayacakları projelerin yanı sıra daha önceden başlanmış ve hala devam etmekte olan projelerin de güncel durumunu değerlendirip önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışmaları değerlendireceğiz" dedi.

Toplantı, yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde gelinen aşamaların analiz edilmesi, hedeflere ilişkin sunumların yapılması ve değerlendirmelerde bulunulmasıyla sürdü. - ADANA