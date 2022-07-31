Adana'da 39 milyon boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 39 milyon boş makaron ele geçirildi

31.07.2022 10:41

Adana'da 39 milyon boş makaron ele geçirildi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden Adana'nın Seyhan ilçesinde 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildiğini duyurdu.

Adana'da 39 milyon boş makaron ele geçirildi

ADANA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden Adana'nın Seyhan ilçesinde 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildiğini duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Adana Seyhan'da 39 milyon 260 bin adet boş makaronun ele geçirildiğini duyurdu. Öte yandan operasyon çerçevesinde 4'ü yabancı uyruklu 6 kişinin gözaltına alındığını bildiren Soylu, Adana Emniyeti'ni ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerini de tebrik etti.

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Adana Seyhan'da gerçekleştirilen operasyonda; 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildi. 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltında! Adana Emniyetimize ve KOM Birimlerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Adana'da 39 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana'da 39 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor
Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 39 milyon boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 10:41:38. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 39 milyon boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement