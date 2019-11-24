Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
(Abdullah Sarica/İHA)
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