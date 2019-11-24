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Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 16.33'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

(Abdullah Sarica/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
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Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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