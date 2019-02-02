Son Dakika Haberleri: Adana'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

Adana'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Adana'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.20'de merkez üssü Ceyhan olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.

Paniğe sebep olan sarsıntıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:51 Kaynak: İHA

AFAD, Ceyhan, Adana, Güncel
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