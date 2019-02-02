Son Dakika Haberleri: Adana'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Adana'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.20'de Ceyhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:57 Kaynak: AA

AFAD, Ceyhan, Adana, Güncel
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