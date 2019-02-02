Adana'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.20'de Ceyhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:57 Kaynak: AA
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