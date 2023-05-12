Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

12.05.2023 12:00

AFAD'ın aktardığı verilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli iki depremden etkilenen Adana'da korkutan bir deprem daha meydana geldi.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD'ın son dakika geçtiği verilere göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

3 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Öte yandan bu depremin 3 dakika sonrasında ise aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. Adana'daki depremlere ilişkin AFAD'dan yapılan paylaşımlar şu şekilde;

Son Dakika: Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika: Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
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Kahramanmaraş, Saimbeyli, Adana, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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