Adana'da 4 araç çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 4 otomobil çaldığı ve 8 araçtan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, park halindeki 4 otomobilin çalınması, 8 araçtan da müzik sistemi ve akü çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerlerinin çevresindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasının kaydını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden, şüphelinin 2012'de "yağma" suçundan girdiği cezaevinden 2019'da çıkan Yılmaz K. (35) olduğu belirlendi.

Polis, Yılmaz K'yi merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı.

Çalınan otomobiller ise kentin farklı bölgelerinde terk edilmiş halde bulunup sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, park halindeki bir otomobilin ve başka bir otomobilden müzik sisteminin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.