4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Karısı pideciye kaçınca kendini yerlere atan adam, canlı yayında eşine nispet yaptı

Araç sahiplerinin vay haline! Benzin ve motorine bir büyük zam daha

Kazada Kılıç ile diğer araçların sürücülerinden Halil İbrahim Katıoğlu ve Mustafa Timur yaralandı.

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!