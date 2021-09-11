Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Sarıçam ilçesi yakınlarında iki tır, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zincirleme kazada kimliği henüz belirlenemeyen 01 R 9238 plakalı tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü - Son Dakika