Adana'da 4 Aylık Bebek Yatağında Öldü

Adana
'nın Seyhan
ilçesinde 4 aylık bebek, yatağında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'ndeki evlerinde yatağında yatan 4 aylık Delal D'nin hareketsiz olduğunu fark eden annesi 112 Acil Servis
ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde bebeğin öldüğünü belirledi.
Bebeğin, 3 yaşındaki ağabeyi R.D. ile aynı yatakta yattığı ve ağzının R.D. tarafından kapatıldığı için nefessiz kalmış olabileceği ileri sürüldü.
Yapılan incelemenin ardından 4 aylık Delal D'nin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Bebeğin ölüm nedeni otopsi sonucu kesinleşecek.