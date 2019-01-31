Son Dakika Haberleri: Adana'da 4 Aylık Bebek Yatağında Öldü

Adana'da 4 Aylık Bebek Yatağında Öldü

1 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 aylık bebek, yatağında hayatını kaybetti.

Adana'da 4 Aylık Bebek Yatağında Öldü, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 aylık bebek, yatağında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'ndeki evlerinde yatağında yatan 4 aylık Delal D'nin hareketsiz olduğunu fark eden annesi 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrollerde bebeğin öldüğünü belirledi.

Bebeğin, 3 yaşındaki ağabeyi R.D. ile aynı yatakta yattığı ve ağzının R.D. tarafından kapatıldığı için nefessiz kalmış olabileceği ileri sürüldü.

Yapılan incelemenin ardından 4 aylık Delal D'nin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin ölüm nedeni otopsi sonucu kesinleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:48 Kaynak: AA

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