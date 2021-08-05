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Adana'da 4 bin 150 hektar orman alanı zarar gördü - Son Dakika

Adana'da 4 bin 150 hektar orman alanı zarar gördü

05.08.2021 11:12

Adana'da 4 bin 150 hektar orman alanı zarar gördü Aladağ'da 6, Kozan'da 4 mahallede etkili olan yangından geriye acı tablo kaldı Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde 28 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren orman yangınlarının bilançosu ağır oldu.

Adana'da 4 bin 150 hektar orman alanı zarar gördü

Aladağ'da 6, Kozan'da 4 mahallede etkili olan yangından geriye acı tablo kaldı

ADANA - Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde 28 Temmuz'da çıkan ve 4 gün süren orman yangınlarının bilançosu ağır oldu. Aladağ'da 6 mahalle Kozan'da 4 mahallede etkili olan yangından geriye acı tablo kaldı.

Adana genelinde 28 Temmuz günü başlayan ve Aladağ, İmamoğlu, Kozan'da, peş peşe çıkan yangınlar da toplamda 4 bin 150 hektar orman alan zarar gördü.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği Aladağ ve Kozan yangınlarında ise Aladağ'da 24 ev Kozan'da 37 ev yangında küle döndü. Adana'da gerçekleşen yangınlara 6 helikopter 2 uçak, 350 arazöz, 800 orman yangın söndürme personeli, 150 iş makinası ile müdahale edilerek yangınlar kontrol altına alındı. Vatandaşlar, belediyeler, sivil toplum kuruluşları müdahaleye destek vererek yangının daha geniş alana yayılmasını engelledi.

Aladağ ilçesinde 28 Temmuz'da Kozan yangını ile birlikte akşam başlayan yangında kızılçam ormanları büyük hasar gördü. Aladağ'da ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 bin hektar orman alanı yerleşim yerleri ile birlikte zarar gördü. Yangının söndürülmesi ve vatandaşların tahliye edilmesi ile seferber olan Aladağ Kaymakamlığı ve Aladağ Belediyesi AFAD ve Kızılay iş birliği ile ilk olarak çadırları kurdu.

Aladağ ormanlarının yüzde 2'si yandı

Aladağ Beleye Başkanı Mustafa Akgedik, 4. gününde yangını söndürdüklerini belirterek, "Şuan soğutma çalışmaları devam ediyor. Çok ciddi bir orman kaybı oldu. Aladağ ormanlarının yüzde 2'sini kaybettik. Aladağ orman varlığı bakımından Türkiyenin en zengin ormanlarından biri. Çok şükür can kaybımız olmadı. Yaklaşık 20 evimiz zarar gördü. Vatandaşlarımızın devletimizin gücü ile iyi bir organizasyonu ile hayırseverlerin desteği ile vatandaşlarımız çadırlarında yatabiliyorlar. Yatakları yorganları, buzdolapları, elektrik süpürgeleri, mutfak malzemeleri hepsini hazırladık. Çadırda yaşamak kolay değil. Eski yaşamlarına inşallah vatandaşlarımızın kavuşması için mücadele ediyoruz. Bakanlıklarımız iş makinalarımız ile hasar tespiti yapılıyor. İş makinalarımız teyakkuz halinde. Büyük oranda bitti. Kolay değil ama. Saatte 70 kilometre esen poyraza karşı bir mücadele verildi. Can kaybı olmaması bizi sevindirdi. 8 büyükbaş küçük baş hayvanlarımız o yangında kaybettik. Devletimiz hemen onları teslim etti yaraları el birliği ile sarıyoruz. Hızlı bir şekilde bu psikolojiden insanlarımızı çıkarmaya çalışıyoruz " diye konuştu.

AFAD çadırına önce Türk bayrağını asan Mustafa Yıldırım bu kadar destek beklemediklerini, aşırı yardım geldiğini devletin tüm imkanlarının seferber olduğunu söyleyere dua etti.

Topallı Mahallesinde evi tamamen yanan Celil Yıldırım ise bir çay kaşığı bile kalmadığına anlatarak, "Allah devletimizden razı olsun" diyerek dualar etti.

Kozan'da yaralar hızla sarılıyor

Kozan'da Kızlarsekisi Mahallesinde çıkan yangında ise 7 mahalle tedbir amaçla boşaltılmış 4 mahalle yangından zarar görmüştü. Yangında yaklaşık 1650 hektar ormanlık alan hasar gördü.

Kozan Belediye Başkan Vekili Ruhi Gül, sahada hafif hasarlı evlerde elektrik tesisatı tamiratı, tuvalet çadır acil ihtiyaçların hızla giderildiğini ifade ederek, "Akarca, Kızlarsekisi, Gökgöz, Salmanlı mahallerinde binlerce hektar alan yangından zarar gördü. Yaklaşık 50 ev yangından etkilendi. Bugün hafifi hasarlı evlerin hızlı bir şekilde tadilatları için sahadayız. Yangının ilk anından itibaren bölgedeydik. Yangından 30 vatandaşımızı tahliye ettik. Kaymakamlığımız devletimizin tüm kurumları belediyelerimiz sahada ellerinden geleni yapmaktalar" diye konuştu.

Bölgeye Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin yaraların hızla sarılması için hayvanları yanan vatandaşlara büyükbaş ve küçükbaş hayvan getiren Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve MHP Kozan ilçe Teşkilatı vatandaşlara nakdi yardımda da bulunarak destek oldular. Başkan Uludağ "Adanamız da 5 bin 650 hektar alan maalesef yangında hasar gördü. Devlet Bahçeli'nin talimatı ile canlı olarak 5 koyun iki düve verilmesini görev bildik ve hem de gıda paketi yem desteği için sahadayız. Sarıçam muhtarlarımız oda başkanlarımız ile el ele destek olduk. Ben inanıyorum ki bu millet hiç kimse zayiata ve zaafa uğratamayacağını bir kez daha gördük. Daha çok kenetlendik. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi daha çok güçlendirecek birliğimizi bozamayacaklar" dedi.

Adana'da 4 gün süren yangınlarda yaklaşık Kozan'da 1650 hektar ormanlık alan, Aladağ'da 2 bin hektar alan, İmamoğlu'n da 500 hektar alan olmak üzere 4 bin 150 hektar alanın yangından zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Adana'da 4 bin 150 hektar orman alanı zarar gördü
Adana'da 4 bin 150 hektar orman alanı zarar gördü
Adana'da 4 bin 150 hektar orman alanı zarar gördü
Adana'da 4 bin 150 hektar orman alanı zarar gördü

İmamoğlu, Aladağ, Kozan, Adana, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Adana'da 4 bin 150 hektar orman alanı zarar gördü - Son Dakika


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