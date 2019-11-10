Son Dakika Haberleri: Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi

7 saat önce

ADANA'da polisin bir depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmeye hazır halde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi.

Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da polisin bir depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmeye hazır halde 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirildi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde kaçak içki imalatı yapıldığı belirlenen depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda, variller içinde 4 bin 225 litre sahte rakı ele geçirildi. Ayrıca, depoda anason damıtmasında kullanılan 4 düzenek bulundu.Piyasada sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken, depo mühürlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:51 Kaynak: DHA
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