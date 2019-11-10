Son Dakika Haberleri: Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildiAdana'da polis, kaçak içki üretilen depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere olan 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirdi.

Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da polis, kaçak içki üretilen depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere olan 4 bin 255 litre sahte rakı ele geçirdi.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde kaçak içki imalatı yapılan depoya baskın düzenledi. Adrese gelen polis, variller içinde 4 bin 225 litre sahte rakıya el koydu. Ayrıca, depoda anason damıtmasında kullanılan 4 düzenek de bulundu. Piyasada sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken, depo mühürlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan V.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:46 Kaynak: DHA
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