Son Dakika Haberleri: Adana'da 4 bin 560 sahte viski aroması ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da 4 bin 560 sahte viski aroması ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 4 bin 560 sahte viski aroması ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da 4 bin 560 sahte viski aroması ele geçirildiAdana'da, polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilecek 4 bin 560 sahte viski aroması ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 4 bin 560 sahte viski aroması ele geçirildi

Adana'da, polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilecek 4 bin 560 sahte viski aroması ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan bir kargo firmasının üst bölümündeki depoda sahte viski aroması bulunduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, paketlenmiş ve Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilmek üzere hazır halde bulunan 4 bin 560 sahte viski aroması ele geçirdi. Ayrıca depoda yapılan aramalarda 50 litre anason, 200 litre gliserin, 30 litre sıvı aroma ele geçirildi. Depoda bulunan R.D. ve M.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da 4 bin 560 sahte viski aroması ele geçirildi

Türkiye, Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
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