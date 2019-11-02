Son Dakika Haberleri: Adana'da 4 bin litre kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 4 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Adana'da 4 bin litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da kaçak içki imalatı yapılan bir adreste 4 bin litre fermente halde kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da 4 bin litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Adana'da kaçak içki imalatı yapılan bir adreste 4 bin litre fermente halde kaçak içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri Hadırlı Mahallesinde kaçak içki imalatı yapıldığı tespit edilen bir adreste arama yaptı. Arama sırasında 4 bin litre üretim aşamasında olan fermente halde kaçak içki ve 5 litre satışa hazır kaçak içki ele geçirildi.


Olayla alakalı B.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. B.İ. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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