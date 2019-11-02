Adana'da 4 bin litre kaçak içki ele geçirildi
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Adana'da 4 bin litre kaçak içki ele geçirildiADANA - Adana'da kaçak içki imalatı yapılan bir adreste 4 bin litre fermente halde kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
Adana'da 4 bin litre kaçak içki ele geçirildi
ADANA - Adana'da kaçak içki imalatı yapılan bir adreste 4 bin litre fermente halde kaçak içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü ekipleri Hadırlı Mahallesinde kaçak içki imalatı yapıldığı tespit edilen bir adreste arama yaptı. Arama sırasında 4 bin litre üretim aşamasında olan fermente halde kaçak içki ve 5 litre satışa hazır kaçak içki ele geçirildi.
Olayla alakalı B.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. B.İ. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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