Adana'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi
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ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 4 bin litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:05 Kaynak: DHA
ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 4 bin litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, B.İ.'yi gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada, variller içinde 4 bin litre sahte içki ele geçirildi.
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