Son Dakika Haberleri: Adana'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi

7 saat önce

ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 4 bin litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında 4 bin litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, B.İ.'yi gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada, variller içinde 4 bin litre sahte içki ele geçirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:05 Kaynak: DHA
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