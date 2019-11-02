Adana'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildiAdana'da bir depoya düzenlenen baskında 4 bin litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:00 Kaynak: DHA
Adana'da 4 bin litre sahte içki ele geçirildi
Adana'da bir depoya düzenlenen baskında 4 bin litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, B.İ.'yi gözaltına aldı. Depoda yapılan aramada, variller içinde 4 bin litre sahte içki ele geçirildi.
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