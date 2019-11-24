Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:51 Kaynak: DHA
ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 16.33'te, 11,25 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
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